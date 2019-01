Samsung come Apple: sul mercato piomba l'annuncio shock, giù le stime trimestrali

Daniela La Cava 8 gennaio 2019 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

A Las Vegas si accendono ufficialmente le luci sul Consumer Electronics Show (Ces 2019), il grande show dell’elettronica al consumo, che dal 1967 mette in vetrina le maggiori novità tech. E tra i protagonisti di questa edizione c'è come sempre Samsung: da giorni fioccano gli annunci del colosso tecnologico asiatico che mostra come i più recenti progressi delle tecnologie in ambito di Intelligenza Artificiale e l’Internet delle Cose possano semplificare la vita quotidiana attraverso nuove applicazioni, nuovi modi di interagire e nuovi dispositivi.

Ma proprio alla vigilia dell'apertura del Ces 2019 (evento che chiuderà i battenti venerdì 11 gennaio), sul mercato piombano proprio le previsioni shock di Samsung che ha rivisto al ribasso i target trimestrali. Nel dettaglio, la società ha annunciato che gli utili del suo quarto trimestre potrebbero confermarsi inferiori alle attese del consensus di ben il 18 per cento. Il colosso sudcoreano ha motivato la guidance con la debolezza della domanda per le sue memory chip e con la competizione nel mercato degli smartphone. A spingere Samsung a ufficializzare le nuove stime c'è anche un contesto macro incerto, ma soprattutto la debolezza dell'economia cinese e il deterioramento delle relazioni tra Usa e Pechino, già addotta dalla rivale Apple tra le motivazioni alla base del suo warning sul fatturato annunciato a inizio anno.

Per i tre mesi terminati a dicembre, Samsung prevede ora utili operativi per un valore di circa 10,8 trilioni di won sudcoreani (pari a circa di 9,67 miliardi di dollari). Si tratta di un valore inferiore di quasi il 29% rispetto a quello dello scorso anno e più basso del 18,2% rispetto ai 13,2 trilioni di won attesi dagli analisti. Secondo i numeri snocciolati da Samsung, le vendite consolidate dovrebbero attestarsi a quota 59 trilioni di won, mostrando una flessione di circa l'11 per cento. I risultati trimestrali in questione verranno comunicati ufficialmente al mercato nel corso del mese di gennaio.

E Samsung potrebbe rimanere sotto pressione ancora. "Il recupero della domanda nel primo trimestre potrebbe non concretizzarsi, perché è un periodo stagionalmente basso e i prezzi stanno scendendo, i consumatori lo sanno e di conseguenza non hanno alcuna fretta di acquistare", avverte Sanjeev Rana, analista di CLSA, citato da Bloomberg News.