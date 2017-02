Samsung: arrestato in via provvisoria il vice presidente Lee per corruzione

Valeria Panigada 17 febbraio 2017 - 07:55

MILANO (Finanza.com)

Il vice presidente ed erede del gigante sudcoreano Samsung è stato arrestato oggi in via provvisoria nell'ambito dell'inchiesta sul vasto scandalo di corruzione intorno al presidente sudcoreano Park Hye-Geung e la sua fidata confidente Choi Soon-sil. Lo rivelano diverse agenzie di stampa internazionali. Figlio del numero uno del gruppo, Lee Jae-Yong, 48 anni, sarebbe stato accusato di aver pagato tangenti per circa 40 milioni di dollari in cambio di favori politici. Lo scandalo e l'inchiesta stanno scuotendo il Paese da mesi.