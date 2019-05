Samsung Electronics soffre calo utili -60%, giù anche fatturato

Laura Naka Antonelli 30 aprile 2019 - 07:49

Samsung Electronics ha assistito a un calo del 60% dei suoi utili operativi nel primo trimestre dell'anno, scontando la flessione dei prezzi dei semiconduttori e il rallentamento della domanda per i display.Gli utili operativi si sono attestati a 6,2 trilioni di won (l'equivalente di $5,4 miliardi), in linea con i 6,2 trilioni di won attesi dal colosso all'inizio di questo mese.Il giro d'affari è sceso del 13,5%, a 52,4 trilioni di won, anche in questo caso in linea con le stime precedentemente formulate.La divisione core dei semiconduttori ha sofferto una flessione degli utili operativi pari a -7,4% a 4,1 trilioni di won, mentre quella dei display ha perso 560 miliardi di won.L'unità mobile ha visto scendere dell'1,5% gli utili operativi, a 2,3 trilioni di won.Il gigante sudcoreano è stato costretto a ritardare il lancio del suo smartphone pieghevole Fold Galaxy, a causa delle recensioni dei media, che hanno confermato in diversi casi come lo smartphone del colosso si sia rotto dopo appena uno-due giorni di utilizzo.