Powell (FED): " Non mi dimetto se il presidente Trump dovesse chiedermelo"

Alessandra Caparello 4 gennaio 2019 - 16:40

MILANO (Finanza.com)

Powell afferma che non si dimetterà se il presidente Trump dovesse chiederglielo. L'attuale presidente della Federal Reserve Jerome Powell è stato inviato insieme ai suoi predecessori Janet Yellen e Ben Bernanke ad una tavola rotonda ad Atlanta in occasione della riunione annuale dell'American Economic Association.Powell dice che non è stato fissato alcun incontro con il Presidente Trump. Gli analisti seguono da vicino l’evento prestando particolare attenzione agli indizi che potrebbe lanciare Powell sulla rotta che la FED intende prendere. Powell ha scosso il mercato due volte negli ultimi mesi, il primo in ottobre, quando ha detto che la Fed è "lontana" da una politica neutrale e che probabilmente continuerà ad alzare i tassi, e di nuovo in dicembre, quando ha detto che non si aspetta che la banca centrale si discosti dal suo programma di riduzione del bilancio.