Nomura guarda a Francoforte come sede europea dopo Brexit (Bloomberg)

Valeria Panigada 22 giugno 2017 - 12:49

MILANO (Finanza.com)

Lagiapponese Nomura si starebbe preparando a lasciare Londra e traslocare a Francoforte in scia alla Brexit. Lo riporta Bloomberg, citando fonti vicine alla vicenda. Secondo l'indiscrezione la banca d'affari nipponica avrebbe scelto Francoforte come sede per le sue operazioni in Europa dopo che la Gran Bretagna lascerà il blocco europeo. I preparativi per trasferire meno di 100 dipendenti dalla City verso la città tedesca dovrebbero iniziare già questo mese. Francoforte, sede della Banca centrale europea, starebbe emergendo come una delle opzioni preferite per le banche globali che cercano di traslocare da Londra.