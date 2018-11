Nissan nominerà nuovo presidente il 17 dicembre dopo uscita Ghosn (stampa)

Valeria Panigada 27 novembre 2018 - 07:53

Lacasa automobilistica giapponese Nissan potrebbe nominare il nuovo presidente il prossimo 17 dicembre, dopo l'uscita di scena di Carlos Ghosn. Lo ha riferito l'agenzia di stampa nipponica Jiji. Il gruppo ha formato un comitato consultivo, compresi i tre direttori indipendenti di Nissan, per proporre un nome. Tra i più probabili, secondo il Financial Times, c'è quello dell'amministratore delegato di Nissan, Hiroto Saikawa. Secondo le ultime indiscrezioni, il futuro presidente dovrebbe svolgere le funzioni almeno fino alla prossima assemblea generale degli azionisti, prevista per il giugno 2019. Si ricorda che Ghosn è in detenzione a Tokyo con l'accusa di evasione fiscale.