Nissan: l'amministratore delegato Saikawa potrebbe prendere il posto di Ghosn (Ft)

Valeria Panigada 22 novembre 2018 - 08:02

MILANO (Finanza.com)

Nissan avrebbe intenzione di nominare il suo amministratore delegato Hiroto Saikawa come presidente ad interim in sostituzione di Carlos Ghosn, in arresto da lunedì a Tokyo con l'accusa di frode fiscale. Lo ha riportato il Financial Times, citando fonti anonime vicino al dossier. Oggi si riunirà il consiglio di amministrazione della casa automobilistica nipponica per mettere alla porta Ghosn, che dovrebbe rimanere rimanere in detenzione per dieci giorni, secondo l'agenzia di stampa Kyodo.Rientrate le tensioni all'interno dell'alleanza tra Nissan e Renault. Quest'ultima ha temporaneamente sostituito Carlos Ghosn, affidando le redini del gruppo a un tandem formato dal direttore principale Philippe Lagayette, che presiederà il consiglio di amministrazione, e il vicedirettore generale Thierry Bolloré, promosso vicedirettore generale.