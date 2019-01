Nissan, Ghosn nega ogni irregolarità: accuse infondate

Titta Ferraro 8 gennaio 2019 - 10:14

MILANO (Finanza.com)

"Sono stato accusato ingiustamente e detenuto ingiustamente sulla base di accuse infondate". Sono state queste le parole dell'ex presidente della Nissan, Carlos Ghosn, nel corso della sua prima apparizione al tribunale distrettuale di Tokyo dopo aver trascorso 51 giorni in un carcere giapponese."Non ho mai ricevuto alcun compenso da Nissan che non sia stato divulgato - ha precisato Ghosn - né ho mai stipulato alcun contratto vincolante con Nissan per essere pagato un importo fisso che non AIa stato divulgato"