Nintendo punta a vendere 10 milioni di console Switch quest'anno

Valeria Panigada 27 aprile 2017 - 11:06

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo giapponese dei videogiochi Nintendo punta a vendere 10 milioni di pezzi della sua nuova console Switch nel corso dell'esercizio aprile 2017-marzo 2018, dopo averne vendute 2,74 milioni di pezzi (sopra i sui obiettivi) nel solo mese di marzo. Questa aspettativa, insieme all'obiettivo di vendere 35 milioni di giochi per Switch, si traduce in un aumento atteso del 53% del fatturato annuo a 750 miliardi di yen (6,25 miliardi di euro). Nintendo punta sulla Switch per risollevarsi da una crisi che dura da anni. Se l'utile netto dell'esercizio 2016/2017 è balzato in avanti di sei volte a 102,57 miliardi di yen (855 milioni di euro), è stato grazie a un guadagno straordinario legato alla vendita di alcuni asset che ha nascosto un nuovo peggioramento a livello operativo.