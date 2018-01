Moody's: possibilità hard landing Cina più remota, strette monetarie Bank of Japan non imminenti

Laura Naka Antonelli 17 gennaio 2018 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

Moody's ha reso noto in una nota che, a suo avviso, la possibilità di uno scenario di hard landing per la Cina è diventata più remota.Sul Giappone, l'agenzia di rating ha dichiarato di non intravedere strette monetarie imminenti da parte della Bank of Japan, aggiungendo che i recenti guadagni dello yen non implicano un peggioramento delle condizioni di accesso ai finanziamenti da parte del Giappone.