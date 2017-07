Michael Kors, raggiunto accordo per acquistare le scarpe di Jimmy Choo

Valeria Panigada 25 luglio 2017 - 08:59

MILANO (Finanza.com)

Ilbrand del lusso americano Michael Kors ha annunciato un accordo per acquistare Jimmy Choo, il gruppo con sede a Londra famoso in tutto il mondo per le sue scarpe di lusso. Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di Jimmy Choo riceveranno 230 pence per azione, con un enterprise value di circa 1,35 miliardi di dollari. L'operazione deve essere approvata dai rispettivi consigli di amministrazione delle due società.