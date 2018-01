Mercati: Bank of Japan scalda i motori (analisti)

Daniela La Cava 10 gennaio 2018 - 09:14

MILANO (Finanza.com)

La Bank of Japan ha annunciato ieri la decisione di ridurre gli acquisti di bond sulla parte lunga della curva. "Nulla di sensazionale, ma al mercato è venuto il sospetto che sia un inizio di tapering esplicito (gli acquisti di bond si stanno contraendo un po’ da qualche tempo), o magari un test per vedere la reazione del mercato ad un addolcimento dello yield targeting", commenta Giuseppe Sersale, strategist di Anthilia Capital Partners. "L’effetto sui tassi è stato scarso - ha aggiunto Sersale - ma lo Yen ha recuperato vistosamente terreno, restando forte contro un dollaro in spolvero, e oltretutto in una giornata di tassi globali in rialzo".