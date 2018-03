Kuroda riconfermato numero uno Bank of Japan, sostituirà Aso a G20 dopo scandalo che ha travolto anche premier

Laura Naka Antonelli 16 marzo 2018 - 07:48

MILANO (Finanza.com)

Haruhiko Kuroda è stato riconfermato governatore della Bank of Japan nella giornata di oggi, dal Parlamento del Giappone.Il suo primo passo sarà sostituire il ministro delle Finanze Taro Aso nel meeting del G20 che si terrà a Buenos Aires i prossimi 19-20 marzo.Taro Aso è finito al centro dello scandalo dei terreni venduti sottocosto, che coinvolge anche il premier Shinzo Abe. In particolare, dalle recenti indagini, è risultato che Aso avrebbe avuto un ruolo nell'alterare il contenuto di documenti relativi alla vendita dei terreni a un operatore scolastico, rimuovendo il nome della moglie del premier.Akie Abe, moglie di Shinzo Abe, avrebbe fatto pressioni sul marito per svalutare alcuni terreni venuti a una scuola di Osaka, la Moritomo Gakuen, al fine di ridurre i costi dell'85%.Akie sarebbe diventata preside onoraria dell'istituto, incarico a cui dopo lo scandalo clientelismo ha rinunciato.Aso ha invece ribadito oggi di non avere alcuna intenzione di rassegnare le dimissioni.