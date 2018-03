Kuroda al Parlamento Giappone: Bank of Japan accomodante fino a quando inflazione non centra target

Laura Naka Antonelli 6 marzo 2018 - 07:10

MILANO

Nel corso dell'audizione per la sua conferma a numero uno della Bank of Japan presso la camera alta del Parlamento giapponese, Haruhiko Kuroda ha reiterato l'intenzione della BoJ di "fare il possibile per centrare il target di inflazione", sottolineando che, tuttavia, i rischi al ribasso sulle attese relative alla capacità dell'inflazione di centrare l'obiettivo rimangono alti"."La crescita dei salari - ha aggiunto - è un fattore importante per determinare se la deflazione sia stata sconfitta o meno".In ogni caso, la banca centrale "non potrà ridurre il grado di politica monetaria accomodante o terminare la stessa fino a quando l'inflazione non avrà raggiunto il target prestabilito".Di conseguenza, "la politica monetaria accomodante proseguirà fino a quando il target dell'inflazione sarà centrato". Successivamente, quando ciò avverrà, "così come nel caso della Federal Reserve, ci sarà un dibattito sulla strategia di uscita dalla politica di stimoli monetari".