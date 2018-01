Iran: premio Nobel per la pace Ebadi invita a continuare proteste

Titta Ferraro 4 gennaio 2018 - 08:32

MILANO (Finanza.com)

Il premio iraniano per la pace Nobel Shirin Ebadi ha esortato il popolo iraniano a impegnarsi nella disobbedienza civile e ad andare avanti con proteste a livello nazionale. Lo riporta il quotidiano panarabo Asharq Al-Awsat. Il più famoso avvocato iraniano per i diritti umani ha detto che gli iraniani dovrebbero rimanere per strada e la costituzione dà loro il diritto di protestare. Ebadi, insignita del premio Nobel per la pace nel 2003, è uno dei numerosi critici del regime iraniano.Intanto le Guardie rivoluzionarie, che costituiscono il braccio armato della teocrazia sciita iraniana, hanno schierato forze in tre province per reprimere disordini antigovernativi dopo sei giorni di proteste che hanno scosso la leadership del del paese islamico, il terzo più grande produttore dell'OPEC, con un bilancio di 21 vittime.