Guerra commerciale: Cina cancella negoziati con Usa, montano tensioni geopolitiche

Laura Naka Antonelli 24 settembre 2018 - 07:09

MILANO (Finanza.com)

La Cina ha cancellato i negoziati commerciali con gli Stati Uniti previsti nel corso della settimana.A essere cancellato, stando a indiscrezioni stampa, sarebbe stato anche il viaggio del vice premier Liu He, anch'esso atteso nei prossimi giorni.Inoltre, a riprova delle tensioni che attengono non solo al commercio -e alla guerra commerciale che secondo alcuni esperti è ormai conclamata tra i due paesi-, ma anche alla geopolitica, Pechino ha convocato l'ambasciatore Usa per protestare contro le sanzioni che sono state imposte a un militare cinese, in relazione all'acquisto, da parte della Cina, di alcuni missili e caccia da un'azienda esportatrice russa soggetta alle sanzioni americane.