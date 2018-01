Giappone, premier Abe propone aumento salari del 3% a sostegno inflazione

Laura Naka Antonelli 5 gennaio 2018 - 07:41

MILANO (Finanza.com)

Il premier giapponese Shinzo Abe, in un discorso proferito oggi a Tokyo, ha proposto un piano per aumentare i salari del 3%, al fine di garantire un ciclo virtuoso dell'economia e rafforzare la crescita dell'inflazione.Il dibattito sulla questione in Giappone si conferma acceso, in quanto le aziende temono che un incremento dei prezzi - per effetto dell'aumento dei salari - si possa tradurre in una perdita dei clienti.Focus anche sulle dichiarazioni del ministro dell'economia giapponese Motegi, che ha affermato che "l'economia (del Giappone) sta andando molto bene" e che ha aggiunto di credere fermamente che gli incentivi fiscali incoraggeranno le aziende ad alzare i salari.