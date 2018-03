Giappone: nessun titolo di stato a 10 anni scambiato su mercati. Zero scambi per Bank of Japan

Laura Naka Antonelli 14 marzo 2018 - 07:57

MILANO (Finanza.com)

La Bank of Japan, Banca centrale del Giappone, sta acquistando così tanti bond governativi che, nella sessione di ieri, stando ai dati di Japan Trading, non un singolo titolo di stato a 10 anni è stato scambiato sui mercati.Mercoledì scorso, il governatore Haruhiko Kuroda aveva detto in un'audizione al Parlamento che la BoJ ha acquistato il 75% circa dei titoli di stato emessi nell'anno fiscale che termina questo mese.