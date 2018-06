Giappone: Bank of Japan lascia tassi fermi, peggiora outlook inflazione

Laura Naka Antonelli 15 giugno 2018 - 07:35

MILANO (Finanza.com)

La Bank of Japan ha mantenuto invariata la politica monetaria ma ha fornito un outlook più debole sull'inflazione: fattore che lascia presagire che l'istituto guidato da Haruhiko Kuroda continuerà ad adottare una politica monetaria ultra accomodante per molto tempo ancora.Come da attese, la BoJ ha mantenuto invariato il target dei tassi di interesse a breve termine a -0,1%, confermando l'impegno a garantire che i tassi sui bond governativi a 10 anni oscillino attorno allo zero per cento.Nel comunicato che ha accompagnato la decisione, si legge che "la crescita dei prezzi al consumi si attesta in un range compreso tra lo 0,5% e l'1%".Si tratta di una view sull'inflazione lievemente peggiore rispetto a quella del meeting di aprile, quando la banca centrale aveva detto che il tasso oscillava attorno all'1%.