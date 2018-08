Ford: calano le vendite di auto in Cina, titolo perde da inizio anno il 21,4%

Alessandra Caparello 10 agosto 2018 - 16:34

MILANO (Finanza.com)

Calano le vendite della Ford in Cina. La casa automobilistica fondata da Henry Ford ha annunciato di avere venduto a luglio nella nazione asiatica 57.662 vetture, 32% in meno rispetto allo stesso mese del 2017. Nei primi sette mesi del 2018 le vendite sono state pari a 458.105 vetture, il 26% in meno sullo stesso arco temporale dell'anno precedente.“Siamo intensamente concentrati su un piano di rilancio che include cadenze intense del lancio di prodotti per rispondere alle esigenze dei nostri clienti cinesi, a cominciare dalle nuove Ford Focus e Escort”, così ha dichiarato Peter Fleet, presidente di Ford per la regione Asia-Pacifico. Da inizio anno a Wall Street il titolo Ford ha perso il 21,4%.