Facebook al lavoro per unificare i servizi di messaggistica di WhatsApp, Instagram e Messenger

25 gennaio 2019

In leggero rialzo a Wall Street oggi il titolo Facebook che al momento segna un +1,21% sulla scia della notizia, riportata dal New York Times, secondo cui il social network di Mark Zuckerberg avrebbe deciso di integrare i suoi servizi di messaggistica su tutte le piattaforme che possiede: Instagram, Whatsapp e Facebook Messenger.Il quotidiano di New York cita un rapporto interno secondo cui la società starebbe lavorando per integrare i tre servizi di messaggistica che possiede, i quali rimarrebbero comunque applicazioni autonome. Le implicazioni, ovviamente, sarebbero importanti per gli utenti. Dopo le modifiche, un utente di Facebook, ad esempio, sarà in grado di inviare un messaggio criptato a qualcuno che ha solo un account WhatsApp. Zuckerberg avrebbe anche ordinato che tutte le applicazioni incorporino la crittografia end-to-end che protegge i messaggi dalla visualizzazione da parte di chiunque, ad eccezione dei partecipanti alla conversazione. Il social network sarebbe nelle fasi iniziali del progetto che potrebbe essere completato entro la fine di quest’anno o al massimo nei primi mesi del 2020.