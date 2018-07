Dazi Usa: Cina si rivolge al Wto e promette ritorsioni contro gli Stati Uniti

Valeria Panigada 11 luglio 2018 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

Nonsi fa attendere la risposta della Cina ai nuovi dazi Usa per 200 miliardi di dollari, annunciati ieri sera dall'amministrazione Trump. Questa mattina il ministero del Commercio cinese ha fatto sapere che si rivolgerà al World Trade Organization (Wto) per confrontarsi e discutere della faccenda. Allo stesso tempo ha promesso ritorsioni contro gli Stati Uniti in risposta alle nuove tariffe doganali, definite inaccettabili e dannose non solo per la Cina ma anche per la stessa economia americana. Al momento però Pechino non ha annunciato nuovi dazi su prodotti targati Usa.