Corea del Nord pronta ad abbandonare nucleare, apre a trattative con gli Usa

6 marzo 2018

MILANO (Finanza.com)

Sorpresa positiva dal fronte geopolitico: la Corea del Nord sarebbe pronta a trattare per rinunciare a quello che fino a pochi minuti fa era considerato a livello globale un programma nucleare e missilistico ambizioso.Stando a quanto riporta il New York Times, lo stesso leader nordcoreano Kim Jong-un avrebbe informato alcuni diplomatici sudcoreani della sua intenzione di avviare trattative con gli Stati Uniti di Donald Trump, al fine di abbandonare il programma.I funzionari sudcoreani hanno riportato anche che, durante il periodo dei negoziati, la Corea del Nord sarebbe pronta a sospendere ogni test nucleare.In un comunicato diramato dall'ufficio della presidenza della Sud Corea (del presidente Moon Jae-in), si legge che le due Coree hanno raggiunto un accordo per un summit tra i leader Kim Jong-un e Moon, che si dovrebbe tenere ad aprile.