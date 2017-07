Cina: think tank SIC vede Pil crescere al ritmo del 6,7% nel secondo semestre

Titta Ferraro 25 luglio 2017 - 16:53

MILANO (Finanza.com)

La crescita della Cina si dovrebbe mantenere sopra il target del 6,5% indicato da Pechino anche nella seconda metà dell'anno. Le stime diffuse oggi da State Information Center (SIC), un think tank ufficiale affiliato alla National Development and Reform Commission, l'agenzia di pianificazione economica del paese asiatico.La crescita della Cina è attesa a +6,7% nella seconda metà dell'anno, in leggero rallentamento rispetto alla prima parte dell'anno (+6,9% il Pil alla fine del secondo trimestre). Secondo quanto riferito dal quotidiano China Securities Journal, il SIC prevede che la crescita annuale della seconda economia mondiale sarà di circa il 6,8 per cento.