Cina scossa da terremoti, Borsa di Shanghai procede in calo ma senza panico

Valeria Panigada 9 agosto 2017 - 08:08

MILANO (Finanza.com)

Cina colpita da due forti scosse di terremoto. La prima è avvenuta nel centro del Paese nella regione del Sichuan, con un bilancio provvisorio di 12 morti e 175 feriti, mentre la seconda si è avvertita nell'estremo nordovest al confine col Kazakistan. Non sono al momento disponibili informazioni su eventuali danni a persone o cose. Nessun panico sulla Borsa di Shanghai che prosegue la seduta odierna in moderato calo, in una giornata negativa per tutti i listini asiatici. In questo momento l'indice Shanghai Composite segna un ribasso dello 0,30%.