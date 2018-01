Cina: rumor Treasuries potrebbero essere basati su informazioni errate. Dollaro recupera, euro sotto $1,20

Laura Naka Antonelli 11 gennaio 2018 - 07:41

MILANO (Finanza.com)

Le indiscrezioni riportate ieri da Bloomberg, secondo cui la Cina sarebbe pronta a ridurre o a interrompere del tutto gli acquisti di Treasuries potrebbero essere basate su informazioni errate. E' quanto ha indicato a Reuters una fonte governativa cinese."La Cina continua a diversificare i suoi investimenti in riserve valutarie - ha detto il funzionario - E gli investimenti cinesi in Treasuries Usa sono condizionati dalle dinamiche del mercato".Recupero del dollaro, dopo il tonfo di ieri.Il Dollar Index è scambiato attorno a 92,402 punti, dopo essere sceso ieri a 91,922, e recupera sullo yen - contro cui ieri aveva perso più dell'1% - attestandosi a JPY 111,75 circa.L'euro torna sotto la soglia di $1,20, poco mosso a $1,1945. Sterlina in calo -0,07% sul biglietto verde, a $1,3497.