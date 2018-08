Cina: prospettive economiche restano positive nonostante dazi (analisti)

Daniela La Cava 22 agosto 2018 - 10:20

MILANO (Finanza.com)

"Sebbene i dati relativi all’attività della Cina abbiano subito un rallentamento nel corso del secondo trimestre, la nostra view sulle prospettive economiche del Paese per la seconda metà dell’anno resta positiva". A dirlo Gero Jung, capo economista di Mirabaud AM. "D’altronde, i deflussi sono stati limitati nonostante il deprezzamento del renminbi che dovrebbe compensare gli effetti dei dazi", spiega l'esperto ricordando che a partire da domani entreranno in vigore nuove imposizioni tariffarie statunitensi del 25% per altri 16 miliardi di dollari di esportazioni cinesi, mentre all’inizio di questa settimana sono state avviate le audizioni pubbliche sugli ulteriori dazi proposti che andrebbero a colpire 200 miliardi di dollari di merci provenienti dalla Cina.Secondo Jung, la politica monetaria della People’s Bank of China resterà di supporto, con fino ad altri due tagli di 25 punti base del coefficiente di riserva obbligatoria (Reserve Requirement Ratio - RRR) previsti entro il prossimo anno, mentre è probabile che la riduzione della leva finanziaria rallenti e la crescita del credito resti forte. Per quanto riguarda la spesa fiscale, è probabile che il governo sosterrà gli investimenti.