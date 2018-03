Cina: ministro Commercio accusa Usa di gonfiare dati deficit +20% l'anno

Laura Naka Antonelli 12 marzo 2018 - 07:31

Nuovo avvertimento della Cina agli Stati Uniti di Donald Trump. Zhong Shan, ministro del Commercio cinese, ha accusato gli Usa, secondo quanto riporta l'AP, di gonfiare i dati sul deficit verso la Cina di circa il 20% ogni anno, lanciando l'allarme:"Non ci sono vincitori in una guerra commerciale, che si tradurrebbe in un disastro per i nostri due paesi, così come per il resto del mondo", ha detto.Il riferimento è ai dazi doganali del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio che Trump ha deciso di imporre a livello globale.