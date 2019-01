Ces 2019: Lg e Microsoft uniscono le forze per accelerare rivoluzione automotive

Daniela La Cava 9 gennaio 2019 - 11:19

MILANO (Finanza.com)

Lg Electronics (Lg) e Microsoft hanno scelto le luci del Consumer Electronics Show (Ces), il grande show dell’elettronica al consumo che chiue i battenti l'11 gennaio, per presentare l'ultimo accordo che hanno stretto per potenziare il business dei veicoli autonomi e dei sistemi di intrattenimento del colosso tech asiarico.Stando ai i termini della partnership, Lg spingerà la trasformazione della sua attuale piattaforma digitale per il settore automobilistico, sfruttando il cloud Azure e le tecnologie AI di Microsoft, insieme al software di guida autonoma di Lg. In particolare, quest'ultima applicherà il know-how nel campo dell’intelligenza artificiale del big Usa fondato da Gates ai suoi sistemi di assistenza alla guida avanzata (Adas), alla fotocamera Dsm (Driver-Status Monitoring Camera) e la Multi-Purpose Front Camera, oltre a includere il Virtual Assistant Accelerator System di Microsoft nei sistemi di intrattenimento di Lg. "Con il servizio Azure Data Box, i dati acquisiti sulla strada possono essere caricati automaticamente per creare una libreria che aiuti il software per la guida autonoma a diventare ancora più smart", si legge in un comunicato."La nostra aspettativa è che la combinazione dell'infrastruttura cloud avanzata di Microsoft con il settore dei componenti automobilistici in rapida crescita di Lg, accelererà l'industria automobilistica autonoma nel suo complesso", afferma Kim Jin-yong, presidente della vehicle component solutions company di Lg. "Siamo fiduciosi che l’unione delle tecnologie di Microsoft e Lg diventerà un nuovo punto di riferimento nel settore dei veicoli guidati dall’AI". "Insieme, Lg e Microsoft possono contribuire a plasmare il futuro del settore dei trasporti", sottolinea Sanjay Ravi, general manager dell’industria automobilistica di Microsoft.