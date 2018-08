Campbell Soup: niente prodotti freschi e in vendita attività internazionali

Alessandra Caparello 30 agosto 2018 - 16:06

MILANO (Finanza.com)

Campbell Soup mette in vendita le sue attività internazionali e quelle legate ai generi alimentari refrigerati, una mossa che taglierà del 25% i ricavi dell’azienda e che rientra nel piano di rilancio.Keith McLoughlin, il CEO del gruppo che ha inventato le zuppe in lattina rese famose anche dai quadri di Andy Warhol, in una nota ha detto che "al momento, la strada migliore" sta nel concentrarsi sui due core business in Nord America, ossia zuppe e snack, ma "il cda resta aperto e impegnato a valutare tutte le opzioni strategiche per aumentare il valore in futuro". Nel futuro di Campbell Soup solo Usa e Canada abbandonando inoltre l'idea di farsi strada nel mercato dei prodotti freschi.