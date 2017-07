Borsa di Tokyo continua a salire grazie anche a calo yen

Titta Ferraro 11 luglio 2017 - 08:31

MILANO (Finanza.com)

Nuovo segno più per la Borsa di Tokyo. Oggi l'indice Nikkei 225 in chiusura di seduta ha fermato le lancette a quota 20.195,48 punti, in rialzo dello 0,57 per cento rispetto ai livelli della vigilia. A dare slancio all'equity nipponico il nuovo deprezzamento dello yen con cross dollaro/yen salito in area 114,41.