Borsa di Tokyo chiude in calo: -0,95% il Nikkei

Titta Ferraro 14 agosto 2017 - 08:13

MILANO (Finanza.com)

Avvio di ottava difficile per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei ha fermato le lancette a 19.542 punti, in calo dello 0,95% rispetto alla precedente chiusura. Venerdì scorso la Borsa nipponica era rimasta chiusa per festività.