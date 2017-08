Borsa di Tokyo apre l'ottava in calo, Nikkei ai minimi a oltre 3 mesi

Titta Ferraro 21 agosto 2017 - 08:26

MILANO (Finanza.com)

Avvio di settimana in flessione per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei ha ceduto lo 0,37 per cento chiudendo a 19.393,13 sui minimi a 3 mesi e mezzo. Sull'umore degli investitori continua a pesare il timore che Trump non sia capace di adempiere alla propria agenda economica. Intanto il presidente statunitense ha licenziato il su capo stratega Steve Bannon e, secondo alcuni esperti, tale mossa toglierebbe a Trump una delle principali fonti di attrito interno.