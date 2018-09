Borsa Tokyo chiude in rialzo: +0,96% per il Nikkei

Daniela La Cava 13 settembre 2018 - 08:53

MILANO (Finanza.com)

Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei ha terminato le contrattazioni in crescita dello 0,96% a 22.821,32 punti. Sul fronte macro, stamattina è stato diffuso l'indice dei prezzi alla produzione per il mese di agosto che è rimasto invariato su base mensile, rispetto al +0,1% atteso. Il dato, che misura il trend delle pressioni inflazionistiche insieme all'indice dei prezzi al consumo, è salito su base annua del 3%, rispetto al +3,1% stimato.