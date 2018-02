Bank of Japan tiene a bada aumento tassi, impegno ad acquisto illimitato di bond

Laura Naka Antonelli 2 febbraio 2018 - 08:13

I bond governativi del Giappone hanno recuperato terreno dopo che la Bank of Japan ha agito in modo decisivo per evitare l'aumento dei tassi, offrendo di acquistare in via "illimitata" i titoli di debito a lungo termine.E' stata la prima volta in più di sei mesi che la Bank of Japan ha condotto operazioni speciali per acquistare bond, al fine di centrare il target sui rendimenti fissato.