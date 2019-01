Bank of Japan: tassi inchiodati a -0,1%, revisioni ad outlook Pil e inflazione

Laura Naka Antonelli 23 gennaio 2019 - 06:59

MILANO (Finanza.com)

Nessun cambiamento nella politica monetaria della Bank of Japan, che però rivede le stime su Pil e inflazione del Giappone.La banca centrale del Giappone ha annunciato di aver mantenuto invariato il target sui tassi di interesse a breve termine a -0,1%, così com'è stato lasciato invariato attorno allo zero per cento il target sui tassi dei titoli di stato a 10 anni.La BOJ - guidata dal governatore Haruhiko Kuroda - non ha apportato alcuna modifica neanche al suo impegno ad acquistare titoli di stato in modo flessibile, per assicurare che le sue partecipazioni aumentino al ritmo annuale di 80 trilioni di yen circa.I tassi di interesse estremamente bassi, ha aggiunto, rimarranno tali per un periodo esteso di tempo.Riguardo alle previsioni sull'inflazione, la BOJ ha abbassato le stime mediane sull'indice dei prezzi al consumo core, relativo all'anno fiscale 2019-2020 a +0,9% dal precedente +1,4% di ottobre.Per l'anno fiscale 2020/2021 il downgrade è da +1,5% a +1,4%, e per l'anno fiscale 2018/2019 è da +0,9% previsto a ottobre a +0,8%.I rischi sull'economia, si legge nel comunicato, puntano verso il basso, così come quelli sulla crescita dell'inflazione.Riguardo all'outlook sulla crescita dell'economia, per l'anno fiscale 2019/20 le stime mediane sul Pil reale sono state riviste al rialzo dal +0,8% di ottobre a +0,9%.Per l'anno fiscale 2020/21 si stima una crescita al ritmo +1% rispetto al +0,8% precedente. Per l'anno fiscale 2018/19 a +0,9% rispetto al +1,4% di ottobre.