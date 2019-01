Bank of Japan sempre più dovish: 'se necessario politica monetaria sarà ancora più accomodante'

Laura Naka Antonelli 31 gennaio 2019 - 07:59

"Non escludiamo alcuna opzione, nel caso in cui la banca centrale dovesse allentare ulteriormente la politica monetaria". E' quanto ha detto il vice governatore della Bank of Japan, Masayoshi Amamiya: "La BOJ ha diversi strumenti nel caso in cui avesse bisogno di allentare ulteriormente" la politica monetaria, ha detto il vice di Haruhiko Kuroda.Questi strumenti, ha precisato, "possono essere dispiegati individualmente o attraverso combinazioni". La BoJ "continuerà a consentire ai tassi di muoversi in modo flessibile", e il suo "più grande obiettivo rimane quello di centrare il tasso di inflazione il più velocemente possibile".Riferendosi alla decisione della Fed di essere 'paziente' nel percorso delle strette monetarie, il numero due della Bank of Japan ha sottolineato che "se la Fed consentirà all'economia Usa di rimanere forte, sarà una cosa positiva per il Giappone". In ogni caso, noi "manterremo una potente politica monetaria accomodante".