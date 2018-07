Bank of Japan, rumor Nikkei: outlook inflazione sarà rivisto al ribasso

Laura Naka Antonelli 3 luglio 2018 - 08:29

MILANO (Finanza.com)

Indiscrezioni del Nikkei su quanto emergerà dalla riunione della Bank of Japan dei prossimi 30-31 luglio.Nella riunione la BoJ guidata dal banchiere Haruhiko Kuroda snocciolerà le proprie stime sull'inflazione. Il quotidiano ritiene che tale outlook sarà rivisto al ribasso, mettendo in evidenza la continua battaglia dell'istituto per rivitalizzare le pressioni inflazionistiche in Giappone.Secondo il Nikkei, "alla fine di luglio la Bank of Japan taglierà le stime sulla crescita dei prezzi relativa all'anno fiscale 2019, attorno all'1,5%", smentendo così le sue stesse dichiarazioni, secondo cui il raggiungimento del target del 2% è vicino e si verificherà "attorno all'anno fiscale 2019".Per l'anno fiscale 2018, l'outlook sull'inflazione, secondo il Nikkei, sarà rivisto al ribasso dall'1,3% di aprile all'1% circa.