Bank of Japan pronta a politica monetaria più accomodante. Occhio ad accordo Giappone-Cina su ETF

Laura Naka Antonelli 23 aprile 2019 - 07:34

MILANO (Finanza.com)

"La Bank of Japan è pronta a rendere la propria politica monetaria più accomodante, in caso di bisogno". Lo ha detto il direttore esecutivo Eiji Maeda, in un intervento al Parlamento del Giappone.La politica monetaria, ha precisato, sarà resa più espansiva se il raggiungimento del target di inflazione verrà in qualche modo minacciato, ha sottolineato Maeda, aggiungendo che, "se la BoJ intenderà lanciare ulteriori stimoli, potranno essere lanciate misure differenti, valutando comunque attentamente il loro impatto sul sistema finanziario".La Bank of Japan diramerà il proprio comunicato sui tassi e sulle decisioni di politica monetaria il prossimo giovedì, 25 aprile.Intanto sui mercati circolano indiscrezioni secondo cui il Giappone avrebbe siglato un accordo con la Cina per l'acquisto reciproco degli ETF. Nell'ambito di un'intesa battezzata ETF Connectivity Agreement, Tokyo e Pechino avrebbero concordato sulla necessità di permettere ai gestori dei fondi di entrambi i paesi di investire nel mercato degli ETF della rispettiva controparte.