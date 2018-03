Bank of Japan, per prima volta Kuroda parla di exit QE. Mercati tremano, balzo yen a record da 2016

Laura Naka Antonelli 2 marzo 2018 - 12:37

MILANO (Finanza.com)

Le forti vendite che stanno affossando l'azionario globale non si spiegano 'solo' con l'annuncio di Trump di dazi doganali sull'acciaio e l'alluminio. Per la prima volta in assoluto, infatti, il governatore della Bank of Japan Haruhiko Kuroda ha parlato di una possibile tabella di marcia per discutere la fine del programma straordinario di stimoli monetari. Immediata la reazione sui mercati domestici, con la borsa di Tokyo che ha chiuso la sessione scivolando del 2,5%.Lo yen è balzato al record dal 2016, i tassi sui bond giapponesi sono schizzati verso l'alto.I commenti di Kuroda sembrano essere l'ennesima prova del nove della fine dell'era degli stimoli monetari inaugurati a livello globale dalle banche centrali per salvare l'economia e i mercati dagli effetti devastanti della crisi finanziaria globale del 2008-2009.