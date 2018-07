Bank of Japan mantiene target tassi invariati. Ma grande notizia su politica monetaria c'è

Laura Naka Antonelli 31 luglio 2018 - 07:23

MILANO (Finanza.com)

La Bank of Japan ha mantenuto invariata la propria politica monetaria, come da attese. Una grande notizia tuttavia c'è, ed è rappresentata dalla decisione della BoJ di rendere la propria politica più flessibile, in merito alla definizione del target dei tassi di lungo termine.Detto questo, la banca centrale del Giappone ha mantenuto il target per i tassi dei bond governativi decennali attorno allo zero per cento e l'obiettivo dei tassi di interesse a breve termine al -0,1%.Nel comunicato, si legge che i rendimenti dei bond potrebbero muoversi verso l'alto o verso il basso "a seconda, principalmente, degli sviluppi che riguardano l'attività economica e i prezzi".L'istituto ha anche ammesso che ci vorrà "più tempo rispetto a quanto previsto" affinché venga raggiunto il target dell'inflazione del 2%.