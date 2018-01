Bank of Japan lascia invariata politica monetaria, tassi rimangono negativi a -0,1%

Laura Naka Antonelli 23 gennaio 2018 - 07:56

MILANO (Finanza.com)

La Bank of Japan, banca centrale del Giappone, ha lasciato invariata la propria politica monetaria, in linea con le attese dei mercati.A seguito di una riunione durata due giorni, la BoJ ha comunicato che i tassi di riferimento di breve termine sono stati lasciati invariati a -0,1% e il target dei rendimenti a 10 anni allo zero.Nel suo outlook trimestrale, l'istituto ha affermato che continuerà a portare avanti la politica di allentamento quantitativo e qualitivo, insieme al controllo della curva dei tassi, fino a quando sarà necessario, al fine di raggiungere il target di inflazione del 2%.La banca centrale ha reso noto anche di prevedere che la componente core dei prezzi al consumo - che esclude i prezzi dei beni alimentari - salirà dell'1,4% nell'anno fiscale 2018 e dell'1,8% nel 2019, in linea con le stime precedenti.Il target del 2% dovrebbe essere centrato entro l'anno fiscale 2019.