Bank of Japan: dopo annuncio decisione occhio a tassi Treasuries, dollaro-yen e borsa Tokyo

Laura Naka Antonelli 31 luglio 2018 - 07:31

MILANO (Finanza.com)

Dopo l'annuncio della decisione della Bank of Japan di mantenere per lo più invariata la propria politica monetaria, i tassi sui Treasuries Usa sono scesi di quasi 3 punti base, al 2,950%.Indebolimento per lo yen, con il rapporto USD-JPY salito al record in una settimana, a JPY 111,44, ma ha poi ridotto i guadagni.L'indice Nikkei della borsa di Tokyo ha virato in territorio positivo dopo l'annuncio, per poi indebolirsi nuovamente e cedere alle 7.30 ora italiana lo 0,10%, a 22.522,36 punti.