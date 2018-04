Auto, Cina verso eliminazione quota joint venture: titoli crollano a Shanghai e Hong Kong

Laura Naka Antonelli 18 aprile 2018 - 12:18

MILANO (Finanza.com)

La decisione della Cina di aprire il suo mercato dell'auto al mondo, eliminando gradualmente il massimo della quota che le aziende straniere possono detenere in una joint venture con una azienda locale, mette ko i titoli del comparto auto cinese.BAIC Motor, che ha siglato accordi di joint venture sia con Daimler che con Hyundai, è affondata a Hong Kong di oltre -15%; Guangzhou Automobile Group, che lavora con Toyota, Honda e Mitsubishi, ha perso rispettivamente l'8,17% a Hong Kong e il 4,65% a Shanghai. In ribasso anche i seguenti titoli: Dongfeng Auto, socia con Kia e Honda, ha perso il 6,27% a Hong Kong e lo 0,87% a Shanghai; Brilliance Auto, in joint venture con BMW, ha ceduto l'8,71% a Hong Kong; SAIC Group, che produce veicoli Volkswagen e Skoda, ha perso l'1,94% a Shanghai.