Annuncio shock Samsung: prevede utili in calo di oltre 18% rispetto a stime analisti

Ci sono un paio di notizie importanti su Bakkt, la società che curerà la custodia dei bitcoin, Futures ed altri servizi presso il New York Stock Exchange, che vale

FTSE MIB INDEX Setup e Angoli di Gann Setup Annuale: ultimi: 2016/2017 (range 15017/23133 ) [ uscita rialzista ] prossimo 2019/2020 Setup Mensile: ultimo Dicembre (range 17914/ 19674 ) [ in attesa ] prossimi

7.1.2019 16:39 - redazionefinanza

Fisco: al via l'operazione "saldo e stralcio" delle cartelle

Debutta in via ufficiale l’operazione saldo e stralcio. Introdotta con la legge n. 145 del 2018 la nuova sanatoria permette ai contribuenti persone fisiche che versano in una situazione