Alert protezionismo, Cina avverte Trump: se guerra commerciale, risposta necessaria e giustificata

Laura Naka Antonelli 8 marzo 2018 - 07:50

MILANO (Finanza.com)

La Cina lancia un chiaro avvertimento alla politica commerciale di Donald Trump, affermando per voce del ministro degli Esteri Wang Yi che, nella situazione attuale, in caso di guerra commerciale, la risposta di Pechino sarà "giustificata e necessaria".Yi ha criticato la decisione degli Usa di etichettare la Cina "paese concorrente strategico", negando l'assunto di Trump secondo cui le esportazioni cinesi sarebbero una minaccia per l'America.