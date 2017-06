Yapi Kredi (UniCredit): ceduto portafoglio di NPL da 132 milioni di euro

Luca Fiore 23 giugno 2017 - 12:35

MILANO (Finanza.com)

La turca Yapi Kredi ha ceduto un portafoglio di Non Performing Loans (NPL) del valore nominale di circa 132 milioni di euro. L'operazione non ha impatti sull'NPE Ratio (Non Performing Exposure) di UniCredit (che con KOC condivide il controllo dell’istituto).Il NPE Ratio è il rapporto tra crediti deteriorati (Non Performing Exposure) e il totale dei crediti erogati.