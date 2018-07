Wind Tre: Veon cede il 50% a Ck Hutchinson per 2,45 mld di euro

Daniela La Cava 3 luglio 2018 - 09:47

MILANO (Finanza.com)

Il colosso delle telecomunicazioni Veon (ex Vimplecom) ha annunciato di avere raggiunto un accordo con Ck Hutchison per la vendita della partecipazione del 50% detenuta in Wind Tre per 2,45 miliardi di euro. Ck Hutchison deterrà così il 100% di Wind Tre. Un'operazione, quella relativa alla cessione della quota in Wind Tre, che ha come l'obiettivo la riduzione significativa del debito. La transazione, che è soggetta al via libera delle Autorità europee e italiane, dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2018 o all'inizio del quarto.Veon ha inoltre fatto sapere di avere lanciato un'offerta per rilevare gli asset di Global Telecom Holding in Pakistan e Bangladesh."Il nostro obiettivo è quello di aumentare il valore per i nostri azionisti attraverso un portafoglio più mirato e ottimizzato", ha dichiarato Ursula Burns, presidente esecutivo di Veon. "Per questa ragione, la società ha individuato quattro priorità: semplificare la struttura del Gruppo, aumentare il focus operativo sui mercati emergenti, rafforzare il bilancio e sostenere l'attuale politica dei dividendi della società. E le transazioni odierne sono passi importanti verso questi obiettivi".