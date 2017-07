Volvo: utile trimestrale sotto il consenso, tonfo del titolo

Luca Fiore 19 luglio 2017 - 12:17

MILANO (Finanza.com)

Tonfo sul listino svedese per Volvo AB, in rosso del 5,77% a 137,1 corone. La società ha annunciato che al 30 giugno l’utile netto si è attestato a 5,92 miliardi di corone, pari a circa 620 milioni di euro, rispetto agli 1,98 miliardi di un anno prima. Gli analisti avevano stimato 5,94 miliardi. +12% per il fatturato, salito più del previsto a 88,41 miliardi (consenso 87,25 miliardi).A penalizzare il titolo sono i margini deludenti della divisione truck che, al 9,6%, sono risultati inferiori alle attese.Per quanto riguarda il 2017, la domanda di camion in Europa è vista in linea con quella 2016 mentre per il mercato nord-americano la view passa da 215 a 225 mila unità.