Volvo, avviata collaborazione con Autoliv e Nvidia per auto a guida autonoma

Valeria Panigada 27 giugno 2017 - 15:11

MILANO (Finanza.com)

Lasvedese Volvo ha avviato una collaborazione con la connazionale Autoliv e l'americana Nvidia per sviluppare l'auto a guida autonoma da lanciare entro il 2021. L'obiettivo è quello di portare sul mercato vetture con un livello 4 di guida autonoma, vale a dire con la capacità di viaggiare in autonomia lasciando al guidatore la possibilità di intervenire in situazioni di emergenza e su richiesta. Per sviluppare il sviluppare il progetto Volvo e Autoliv hanno creato la joint venture Zenuity.